عثمان بركة: تركيا تسيطر على قرارات الحكومة من خلال المليشيات

حذر المحلل السياسي عثمان بركة من فتح ملف تعيين وزير الدفاع في الوقت الحالي، منوها إلى أن الأمور ستكون في غير نصابها حال تعيين الوزير الآن.

ورأى بركة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنه “يجب أن يسبق التعيين نجاح لجنة 5+5 في مهمتها الخاصة بإخراج المرتزقة وتوحيد الجيش وتثبيت وقف إطلاق النار”.

وأوضح المحلل السياسي أن ليبيا ما زالت أسيرة وجود السلاح على أرضها؛ فالمليشيات هي المسيطر الفعلي على الأرض؛ متسائلا كيف تستطيع الحكومة أن تختار بحرية أفراد حكومتها؟

وتوقع بركة أن أي نظام سياسي في ليبيا سيعاني الفشل إن ظلت مشكلة السلاح والمليشيات موجودة، مشيرًا إلى أن الغرب الليبي بأكمله ما زال محتلًا من تركيا التي تختار المسؤولين في الدولة، وإذا رفضت الحكومة يحدث مثل ما تعرض له المجلس الرئاسي من يومين، أي تتحرك المليشيات بأسلحتها لإجبار الدولة على ما تريده أنقرة، محملًا المجتمع الدولي مسؤوليته في ضبط الوضع، على حد قوله.

وطالب المحلل السياسي المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته “إذا أراد فعلًا أن تستقر الأمور في ليبيا؛ فخطوة سحب السلاح خطوة مهمة جدًا يجب أن تسبق أي خطوة لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمصالحة، وبعدها يُفتح ملف اختيار وزير”، على حد قوله.