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عثمان بركة: تركيا تسيطر على قرارات الحكومة من خلال المليشيات

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر المحلل السياسي عثمان بركة من فتح ملف تعيين وزير الدفاع في الوقت الحالي، منوها إلى أن الأمور ستكون في غير نصابها حال تعيين الوزير الآن.

ورأى بركة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنه “يجب أن يسبق التعيين نجاح لجنة 5+5 في مهمتها الخاصة بإخراج المرتزقة وتوحيد الجيش وتثبيت وقف إطلاق النار”.

وأوضح المحلل السياسي أن ليبيا ما زالت أسيرة وجود السلاح على أرضها؛ فالمليشيات هي المسيطر الفعلي على الأرض؛ متسائلا كيف تستطيع الحكومة أن تختار بحرية أفراد حكومتها؟

وتوقع بركة أن أي نظام سياسي في ليبيا سيعاني الفشل إن ظلت مشكلة السلاح والمليشيات موجودة، مشيرًا إلى أن الغرب الليبي بأكمله ما زال محتلًا من تركيا التي تختار المسؤولين في الدولة، وإذا رفضت الحكومة يحدث مثل ما تعرض له المجلس الرئاسي من يومين، أي تتحرك المليشيات بأسلحتها لإجبار الدولة على ما تريده أنقرة، محملًا المجتمع الدولي مسؤوليته في ضبط الوضع، على حد قوله.

وطالب المحلل السياسي المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته “إذا أراد فعلًا أن تستقر الأمور في ليبيا؛ فخطوة سحب السلاح خطوة مهمة جدًا يجب أن تسبق أي خطوة لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمصالحة، وبعدها يُفتح ملف اختيار وزير”، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • قلنا دبيبه معين من قبل اردوغان وهو بمثابة موظف تركي في حكومه ليبيه فالذي أتي به هو اتفاق بين اردوغان والأخوان وحليفتهم استيفاني فماذا تتوقع لها ان تعمل حكومه بهذا الخضوع لتركيا غير تلقي الآوامر من تركيا لا يمكنها انجاز اي شئ لانها مسلوبه الاراده وتتصرف وفق إملاءات اردوغانيه فاردوغان اوعز الي كلابه من العملاء الليبيين من اعلاميين وعصابات مسلحه بصب جام غضبهم علي الوزيره التي طالبت المحتل التركي بالجلاء عن ارض الوطن مما اعضب الشواذ الليبيين الذين لتركيا منبطحين فقالوا للوزيره لابد ان تستقيلين

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