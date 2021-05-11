وزارة الخارجية: نتفق مع أمريكا على ضرورة توحيد الموقف الدولي لدعم ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنها تشاطر الولايات المتحدة رؤيتها للوصول إلى الانتخابات الليبية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان طالعته “الساعة 24″، إنها اطلعت على ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الاثنين بشأن تعيين ريتشارد نورلاند مبعوثاً خاصاً إلى جانب مهامه كرئيس للبعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة ليبيا.

وأضاف البيان: “في الوقت الذي نثمن فيه جهوده التي بذلها وحكومته الموقرة في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، تشاطر الوزارة الرؤية بشأن أهمية موقف موحد للمجتمع الدولي يدعم بشكل فعّال العملية السياسية الجارية وخاصة التنفيذ الأمثل لخارطة الطريق واتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة وفي ظروف يسودها الأمن والاستقرار”.