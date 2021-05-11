بيان القبائل الخمس يرفض استجداء مصراتة للإفراج عن أبنائها من 2011 ويتمسك بالقانون

أصدرت قبائل «المقارحة – القذاذفة – الأصابعة – أولاد سليمان – ورفلة» بيانًا حول أبنائهم المعتقلين على خلفية أحداث عام 2011.

وجاء في مستهل البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»؛ “لقد استبشرنا خيرا بالسلطات الجديدة التي أنتجها الحوار السياسي الليبي، وتوسمنا فيها أن تلبي الحد الأدنى على الأقل من تطلعات الشعب، المتمثلة في حلحلة العديد من الملفات العالقة التي منها ملف المعتقلين على خلفية أحداث 2011، آخذين بعين الاعتبار صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد “.

وتابع البيان؛ “وفي الوقت الذي كان يحذونا فيه الأمل أن تحسن السلطات الجديدة التعاطي مع هذا الملف المهم ، قمنا باستئناف مساعينا القضائية والاجتماعية نحن أهالي المعتقلين ومن تضامن معنا من المكونات الاجتماعية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ، فور تولي هذه السلطات مهامها ، بغية الوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الملف “.

وأردف البيان أنه “تم التواصل مع؛ رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير العدل، والنائب العام، وأكدوا لنا جميعا أن هذا الملف يقع على أعلى سلم أولوياتهم ، ووعدوا بالاهتمام به بشكل خاص”.

وعقب البيان؛ “لمسنا بعض التجاوب والتعاطي الايجابي من وزارة العدل تحديدا، التي اتخذت بعض الإجراءات القضائية الإدارية، بعثت فينا روح الأمل برغبة السلطات في حل هذا الموضوع الوطني المهم ، وتمت مواكبة هذه الإجراءات إعلامية من خلال التصريح المهم الذي أدلى به منذ أيام الاستاذ الصديق الصور النائب العام لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 8 مايو الجاري، الذي أكد فيه على ضرورة إخلاء سبيل المواطن الساعدي معمر القذافي الصادر بشأنه حكم قضائي نهائي بالإفراج منذ شهر إبريل سنة 2018 “.

وشدد بيان القبائل؛ على أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، أن يتم فيه تطبيق قانون العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين ليقضوا عيد الفطر مع عائلاتهم، أو على أقل تقدير يتم إطلاق سراح من لديهم أحكام افراج”.

وأكمل البيان؛ “غير أن مسار الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، حاد عن السياق القانوني الناجز ، وذهب في الاتجاه الاجتماعي المعقد من خلال رغبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه في ذهاب وفود اجتماعية من القبائل التي لديها معتقلون إلى مدينة مصراته والتباحث مع أهلها بشأن إطلاق سراحهم! في خطوة خطيرة تسد الطريق أمام تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار في البلد ، الأمر الذي ينم عن تأثر رئيس الحكومة ببعض الآراء المشبوهة التي تحاول إبقاء ملف المعتقلين قيد المماطلة لغاية ما في أنفسهم “.

وفي خمس نقاط أوضح البيان ما أنه “وفقًا لما سبق نبين الآتي: أولا : إننا لن يكتب علينا بأي حال من الأحوال اتخاذ مواقف إجتماعية مذلة، مهما كان الثمن. ونحن على ثقة أن أهالي مصراته الشرفاء لن يرتضوا هذا الأمر”.

“ثانيا: اتضح لنا أن هناك من يحاول فرض قانون المدن المنتصرة ليصبح هو السائد والنافذ في البلاد، ثالثا: لقد تأكدنا ونؤكد لليبيين كافة ، أن السلطة الفعلية في ليبيا لدى من يملك السلاح، وأن حكومة الدبيبة، وحتى يثبت العكس، لن تكون استثناء سابقاتها من الحكومات المتعاقبة، فبوادر خيبة الأمل تلوح في الأفق”.

وختم البيان موضحًا آخر نقطتين؛ “رابعا: نحيي رجال القضاء الشرفاء الذين يحاولون إحقاق الحق بكل ما أوتوا من قوة ، وحافظوا على نزاهة القضاء الليبي رغم الضغوطات والتضييق الممارس عليهم. خامسا: نؤكد على تمسكنا بحقوقنا القانونية والشرعية في سبيل الإفراج عن أبنائنا، الذين يعانون ويلات السجون طوال السنوات العشر الماضية دون وجه حق”.