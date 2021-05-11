الاعتداء على أحد خطوط النهر الصناعي بمنظومة الحساونة الجفارة

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أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، اليوم الثلاثاء، حدوث اعتداء بإحدى غرف الصمامات بالخط الرئيسي.

وأفاد الجهاز، أن الاعتداء حدث على إحدى غرف الصمامات بالخط الرئيسي بالمسار الأوسط والواقعة ضمن مناطق الضغط المرتفع.

ونشر الجهاز، مقطع فيديو على فيسبوك، يظهر تدفق المياه بعد الاعتداء على الغرفة.

وذكر أن هذا الاعتداء دفع للجواء إلى خفض التدفق لتمكين الفرق من تنفيذ أعمال الصيانة والسيطرة على التسريب.

وأضاف، أن من المتوقع الانتهاء من الصيانة مساء اليوم وعودة التدفق بالمسار.