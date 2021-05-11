وزير النفط: حريصون على التعاون المباشر مع حرس المنشآت

أعرب وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون خلال اجتماعه مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب عن حرص الوزارة على التعاون المباشر مع حرس المنشآت النفطية من أجل التغلب على العراقيل التي يواجهها أو قد يواجهها الجهاز.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن عون أكد خلال اللقاء الذي جرى بمكتبه على الدور المهم الذي يقوم به جهاز حرس المنشآت النفطية من أجل حماية وتأمين الحقول والموانئء النفطية والمنصات البحرية.

من جانبه أكد رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية أن الجهاز يعمل وفق الإمكانيات المتاحة، ساعيا لوضع خطط من شأنها التغلب على الصعاب التي يواجهها الجهاز، وتؤهله لممارسة نشاطه ومسؤولياته على أكمل وجه.