الكوني يحي الجزائر على فتح معبري غات وغدامس

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حيّا نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، دولة الجزائر على قيامها بفتح معبري غات وغدامس الحدوديين.

وقال الكوني، في تغريدة على تويتر: أحيي بامتنان استجابة معالي وزير خارجية الجزائر، السيد بوقادوم للتعجيل بفتح معبري غات/غدامس الحدوديين”.

وأضاف الكوني: “إن إغلاق المنافذ أدى لتعسُّر أوضاع هذه المناطق. لذا يتم في التو التحضير للقاء مع معالي وزيرة الخارجية، السيدة المنقوش، ورجال الأعمال، بشأن الافتتاح المبدئي لحركة نقل البضائع”.

وكان الكوني، قد التقى مع أعيان غات وعميد البلدية، وتطرق اللقاء إلى الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وقال الكوني: “لقائنا مع أعيان غات وعميد بلديتها، تطرق لعموم الصعوبات، حيث لتر البنزين الأغلى، وحيث معدل الأسعار الأعلى، وحيث ينقص الناس كل شيء”.

وأضاف الكوني: “فاقم إغلاق منفذ إيسين الحدودي مع الجزائر، عصف الحال، لذا وعدت أن أبحث مع الأشقاء الجزائريين التعجيل بفتح المنفذ، وأن أعود لزيارة غات دون تأخير”.