سفير ألمانيا: ميركل أجرت مباحثات مع الدبيبة حول العملية السياسية المقبلة بليبيا

أخبار ليبيا24

قال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا إن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ناقشت هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة الخطوات المقبلة للعملية السياسية في ليبيا.

وأضاف أوفتشا، على تويتر، أن المستشارة شجعت رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات الوطنية في ديسمبر، كما جددت دعم ألمانيا لعملية السلام بين الليبيين وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية المسلحة.

وقال السفير الألماني، أن الجانبان ناقشا الهجرة والقضايا الإقليمية والتطورات الاقتصادية.