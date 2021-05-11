النجار يشدد على الالتزم بالإجراءات الاحترازية أثناء تقديم التهنئة بالعيد

أخبار ليبيا24

دعا رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وشدد النجار، في إحاطة حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، على ضرورة تجنب الممارسات الجسدية التي تتخذ عادة أثناء تقديم التهاني بالعيد، كالمصافحة باليد والترحيب بالأحضان والتقبيل.

كما دعا النجار أئمة المساجد إلى إقامة صلاة العيد خلال المساجد وفي الأماكن المفتوحة.

وقال النجار، إنه تم تسجيل أعداد منخفضة في عدد الإصابات بجائحة كورونا خلال الأسابيع الماضية وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وناشد النجار، المواطنين كافة بالحفاظ على هذ المستوى بتفادي جميع العوامل التي قد تسبب في حدوث ارتفاع جديد في الإصابات.