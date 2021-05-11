لجنة تقصي الأهلة تتحرى اليوم هلال شوال 

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أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن اللجان التابعة لها والمتخصصة في رؤية الهلال ستخرج بعد عصر هذا اليوم الثلاثاء لرؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442هـ.

وكان المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ذكر أن هلال شهر شوال سيكون فوق الأفق بعد غروب شمس يوم الأربعاء 12 مايو 2021م ويمكن رؤيته بكافة المدن الليبية ودول العالم.

وأوضح المركز أنه بذلك يكون يوم الخميس هو غُرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وسيتم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة في الدولة الليبية.

وذكر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن حجم الهلال بعد غروب يوم الأربعاء يمكن أن يعتقد البعض أنه هلال ثاني يوم لكبر حجمه، والسبب أن عمر الهلال وقت الغروب حينها سيكون 22 ساعة ويمكث فوق الأفق 46 دقيقة في مدينة طرابلس.

ونوه المركز أنه عند رصد هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م إلى وجود كوكب عطارد منخفضاً جهة الشمال الغربي ويمكن رؤيته بالعين المجردة ويغرب عند الساعة التاسعة والنصف ليلاً، وأيضاً كوكب الزهرة منخفضاً جداً جهة الشمال الغربي وتصعب قليلاً رؤيته بالعين المجردة ويغرب قبل الساعة التاسعة ليلا بقليل، ووجود الكوكب الأحمر المريخ مرتفعاً قليلاً ومائلا لجهة الشمال الغربي ويمكن مشاهدته بالعين المجردة ويغرب بعد الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً.