أعضاء الهيئات القضائية بطرابلس يرفضون محاصصة القضاء في توزيع المناصب القضائية

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نظم أعضاء الهيئات القضائية من قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة، بنطاق محكمة استئناف طرابلس، وقفة احتجاجية، يرفضون خلالها محاصصة القضاء فيما يتعلق بتوزيع المناصب السيادية القضائية.

وطالب أعضاء الهيئات القضائية في بيان لهم مجلس النواب ضرورة اعتماد نتائج الانتخابات التي صدرت عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، والتي أسفرت عن انتخاب المستشار عبد الله بورزيزة رئيساً للمحكمة العليا، خلفاً للمستشار محمد الحافي.

وأكدوا على رفض كل الأصوات والجهات التي تنادي بمحاصصة القضاء، لأن القضاء لا يخضع للمحاصصة وفقاً للقانون، ووفقاً لمخرجات الحوار السياسي.