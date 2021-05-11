البحرية الليبية تنقذ (43) مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية 

أخبارليبيا24

‏ذكر الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية‏ أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن الإثنين من إنقاذ (43) مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وأضاف الناطق أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانيات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وأشار إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقل (40) مهاجرًا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الناطق الرسمي أنه كان من ضمن العدد الكلي للمهاجرين (43) عدد (1) متوفي وعدد (2) حالتهم الصحية سيئة نقلوا لتلقي العلاج.

وأفاد الناطق أنه تم استلام الجثة من قبل إدارة نقل الجثث بوزارة الصحة بحضور مركز شرطة سوق الجمعة والبحث الجنائي.

ولفت الناطق إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.