رسمياً.. السعودية تعلن عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021

قالت وكالة الانباء السعودية (واس ) أن يوم يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك .. ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب عن الديوان الملكي أن المحكمة العليا أعلنت أن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك .. ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ.

وأعلنت لجان الترائي في عدد من مناطق المملكة عن تعذّر رؤيتها لهلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء لعام 1442هـ. وبذلك يُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي.

ووفقًا لتَعذّر الرؤية، فسيكون يوم غد الأربعاء المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك غرة شوال للعام الجاري 1442هـ.

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