وزير الصحة يصل إلى مدينة  الكفرة ويتفقد المستشفيات والمرافق الصحية داخلها

الكفرة 11 مايو 2021 (وال)- قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي صباح الإثنين، رفقة رئيس وأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، وعدد من الاستشاريين الصحيين بزيارة تفقدية للمستشفيات والمرافق الصحية بمدينة الكفرة.

هذا وتهدف هذه الزيارة لمتابعة سيّر العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وحلحلة المشاكل التي تواجهها في تقديم خدماتها للمواطنين داخل المدينة وضواحيها.

وأثنى وزير الصحة خلال الزيارة على المجهودات التي تبذلها كافة الجهات الصحية والعناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين، وباقي العناصر التي تقوم بتقديم خدماتها الصحية للمواطن.

وشملت الزيارة جهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة، وأطلع على الإمكانيات المتوفرة به والمشاكل التي يعانيها، وأعطى تعليماته المباشرة والفورية لمدير جهاز الإسعاف بالوزارة بتوفير عدد (2) سيارات إسعاف طوارئ وغيرها من المعدات والمستلزمات الأخرى.

كما شملت أيضاً المركز الصحي الشورى؛ وأطلع على الخدمات الصحية التي يقدمها، وتعهد في اجتماع له مع عدد من العناصر الطبية وأعيان المنطقة، بإصدار قرار يتم من خلاله ترقية المركز إلى مستشفى قروي.

وتفقد الوفد أيضًا مركز العزل بالمنطقة، ومصنع الأكسجين الذي تم تجهيزه مؤخرًا مثنيًا على الجهود الحثيثة التي تُبذل لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأختتم الوزير زيارته، بعقد اجتماع مع مديري المستشفيات والمرافق الصحية بالمدينة وضواحيها؛ واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم من أجل تقديم أفضل خدمات للمواطنين. (وال) أ ف

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