خلال زيارته لمطار معيتيقة.. وزير المواصلات يحضر اختبار منظومة العجلات الخاصة بإحدى طائرات الخطوط الأفريقية 

قام وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، اليوم الثلاثاء، بزيارة مطار معيتيقة الدولي.

وأوضح مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، في بيان على فيسبوك، أنه كان في استقبال الوزير مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة ومجلس إدارة شركة الخطوط الافريقية ومدير عام مطار معيتيقة الدولي.

وتابع البيان، أن زيارة وزيرة المواصلات جاءت بهدف “حضور اختبار منظومة العجلات الخاصة بإحدى طائرات الشركة نوع A320 ، التي تم استبدالها بالكامل من قبل مهندسي الشركة داخل حظيرة الصيانة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية لتنتهي أعمال الصيانة لهذه الطائرة بحيث تكون الطائرة الخامسة العاملة في أسطول الشركة “.

وأردف البيان، أن الوزير استمع إلى شرحٍ وافٍ من د/ خليل المجعي مدير عام الشركة عن تطور أعمال الصيانة والكفاءة التي ابداها مهندسي الشركة للرفع من كفاءة عمل الأسطول.

وفي نهاية الزيارة أشاد الوزير بالمجهود الذي قام به المهندسون والفنيون بشركة الخطوط الجوية الأفريقية للرفع من كفاءة الأسطول بعناصر وطنية ليبية ، آملين بذلك توسيع وتطوير مركز الصيانة الخاص بالشركة .