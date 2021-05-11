الدول التي أعلنت الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك 2021

فيما يلي حصيلة الدول التي أعلنت حتى الآن رسميا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2021 ميلادي الموافق 1442 هجري .

وأعلنت حتى الآن رسميا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك كل من هذه الدول: السعودية و مصر و اليمن و قطر و الإمارات و العراق (الوقف السني ) و الكويت و الاردن و فلسطين و السودان و البحرين و سوريا و تركيا و ماليزيا و اندونيسيا و استراليا.

وأعلنت هذه الدول كل أن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2021.

وكان مركز الفلك الدولي أعلن، أمس، أن العيد يوم الخميس لاستحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء من جميع مناطق العالم الإسلامي.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي