الدبيبة يوجه بسرعة استكمال صيانة المباني التاريخية بطرابلس

قام رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء أمس الاثنين طرابلس المركز وتفقد عدداً من المباني التاريخية بالبلدية.

ورافق الدبيبة خلال الزيارة التفقدية وزراء الداخلية والحكم المحلي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

والتقى الدبيبة بعميد البلدية إبراهيم الخليفي وأعضاء المجلس البلدي الذين رافقوه خلال جولته داخل شوارع وأزقة بلدية طرابلس.

وتفقد رئيس الحكومة خلال الجولة معهد مالك بن أنس بمنطقة الظهرة ومبنى القلالية بشارع الاستقلال ومدرسة الفنون والصنائع بشارع 24 ديسمبر.

واطلع الدبيبة على أعمال الصيانة لهذه المباني والتي توقف بعضها لفترات طويلة، ووجه رئيس الوزراء تعليماته بسرعة استكمال أعمال الصيانة باعتبارها معالم تاريخية لمدينة طرابلس.

وعقب هذه الجولة تم التوجه لقصر الخلد حيث أقامت بلدية طرابلس المركز مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة والوفد المرافق له.