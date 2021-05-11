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الدبيبة يوجه بسرعة استكمال صيانة المباني التاريخية بطرابلس

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء أمس الاثنين طرابلس المركز وتفقد عدداً من المباني التاريخية بالبلدية.

ورافق الدبيبة خلال الزيارة التفقدية وزراء الداخلية والحكم المحلي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

والتقى الدبيبة بعميد البلدية إبراهيم الخليفي وأعضاء المجلس البلدي الذين رافقوه خلال جولته داخل شوارع وأزقة بلدية طرابلس.

وتفقد رئيس الحكومة خلال الجولة معهد مالك بن أنس بمنطقة الظهرة ومبنى القلالية بشارع الاستقلال ومدرسة الفنون والصنائع بشارع 24 ديسمبر.

واطلع الدبيبة على أعمال الصيانة لهذه المباني والتي توقف بعضها لفترات طويلة، ووجه رئيس الوزراء تعليماته بسرعة استكمال أعمال الصيانة باعتبارها معالم تاريخية لمدينة طرابلس.

وعقب هذه الجولة تم التوجه لقصر الخلد حيث أقامت بلدية طرابلس المركز مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة والوفد المرافق له.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • تو أيهما أولى … ؟!!!
    أهل تاورغاء البشر الليبيين الي معيدين فالخيم والعراء ـ
    وإلا المباني التاريخية …؟!!
    هذا دليل تلى عنصرية الأخوان والاحزاب وولائهم للعثمانيين والاتراك
    عبيد التجارة كلاب المال حتى فالدين الاسلامي نهى الله عن الشراء بالدين ثمنا قليلا ..!!
    ليبيا ارضها وترابها واسع ومش مرهون بكمشة أخوانجية زنادقة سراقة المال العام ـ باش يوزعوا رحمتهم على الشعب الليبي ـ
    والحمد لله مازال في ليبيين وطنينن ويعرفوا القدر والاصول الليبية .

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