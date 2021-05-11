«المركز الوطني»: سجلنا خلال الأسبوعين الماضيين انخفاضًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

دعا طارق جبريل، عضو لجنة الوبائيات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، كافة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها، محذرًا في الوقت نفسه من تدهور الوضع الوبائي في البلاد خلال فترة العيد بسبب التجمعات.

وقال «جبريل» في تصريح صحفي، “سجلنا خلال الأسبوعين الماضيين انخفاضًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعكس الارتفاع الذي شهدته في الجارتين مصر وتونس في نفس الفترة”، مشيرًا إلى “احتمال دخول السلالة الهندية إلى ليبيا في هذه المرحلة ضعيف جدًا”.

وأفاد بأن “معدل الاختبارات بلغ 2040 اختبارًا يوميًا، ومعدل الإصابات 315 إصابة يوميًا بنسبة 15٪، وبأن المتوسط الأسبوعي لعدد الوفيات 4 حالات يوميًا، وهو معدل بصدد الانخفاض التدريجي منذ 4 أسابيع، واصفًا هذه المعدلات بالثابتة خلال شهر رمضان والمنخفضة مقارنة بما قبل رمضان وهو معطى مطمئن”، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، دعا رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار “أصحاب المحلات والمراكز التجارية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنع زبائنهم من التجمعات وإلزامهم بوضع الكمامات”.