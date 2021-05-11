غلاء الأسعار يسرق بهجة ملابس العيد

ككل عام يتوافد المواطنون على الأسواق ومحال بيع الالبسة التقليدية لابتياع ملابس العيد، بعض الناس يختارون الزي التقليدي وآخرين يفضلون ملابس غيره بيد ان هذا العام شهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار في بعض الأسواق في حين تعد اسعار الملابس في متناول الجميع في اسواق اخرى في مختلف المدن.

وتختلف الأسعار بأسواق طرابلس المختلفة بين الباعة المتجولين والمحال الكبرى والأسواق وتعد بشكل كبير في متناول الجميع خصوصا ان المنتجات من الخارج تصل إلى العاصمة مباشرة.

وتعد اسعار السلع في أسواق بنغازي ومحالها التجارية مرتفعة اذ اشتكى مواطنون من غلاء المعروض في المحال التجارية تزامنا مع شح السيولة وعدم الإقبال على الشراء.

في ترهونة ازدهر سوق الزي التقليدي الذي بات عادة في المناسبات الاجتماعية والدينية وخصوصا عيد الفطر المبارك فيما تختلف الاسعار باختلاف انواع الملابس وخرجها بين الجاهز والمصنوع يدويا وبشكل عام تعد الأسعار هذا العام مناسبة الى حد كبير.

في مدن الجنوب يشتكي أصحاب المحال والمشترون على حد سواء من غلاء الأسعار من مصدرها إذ لا يجد ارباب الاسر ما يرضيهم لكساء ابنائهم.

وتشهد أسواق مدن الجبل الغربي وباطنه وظاهره إقبالا فيما تقوم الجهات الامنية بتأمين الأسواق في حين ان الأسعار تعد في متناول الجميع

وتشهد المنطقة الشرقية من اجدابيا حتى امساعد وكذلك مدن المنطقة الوسطى إقبالا متباينا على الأسواق في أواخر الشهر الكريم ويلاحظ ان اغلب الناس قامت بشراء ما تحتاجه في وقت سابق قبل أن يحدث غلاء الأسعار تزامنا مع حركة السوق.

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