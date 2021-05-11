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«أبو جناح»: الحكومة ستعيد تشغيل مصنع المزرعة لإنتاج الدقيق في مدينة سبها

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء، المهندس رمضان أبو جناح اليوم الثلاثاء، مصنع المزرعة لإنتاج الدقيق في مدينة سبها.

وذكر حساب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك في بيان، أن «أبو جناح» ناقش مع القائمين على المصنع الأسباب التي أدت إلى توقفه بسبب مسائل إدارية ومشاكل فنية.

وأوضح البيان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وعد أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لإعادة العمل في المصنع وتشغيل خط الإنتاج من جديد توفيراً لسلعة الدقيق وتمكين عدد من الشباب الليبيين من العمل.

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أبو جناح الحكومة الدقيق سبها مصنع المزرعة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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