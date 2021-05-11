ليبيا الان لجنة تقصي الأهلة في ليبيا تعلن أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الخميس هو يوم عيد الفطر تم النشر منذُ 57 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> لجنة تقصي الأهلة في ليبيا تعلن أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الخميس هو يوم عيد الفطر<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا لجنة تقصي الأهلة في ليبيا تعلن أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الخميس هو يوم عيد الفطر 11 May, 2021 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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