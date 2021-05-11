<br /> لجنة تقصي الأهلة في ليبيا تعلن أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الخميس هو يوم عيد الفطر<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا لجنة تقصي الأهلة في ليبيا تعلن أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الخميس هو يوم عيد الفطر 11 May, 2021 رابط مختصر



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