تقصي الأهلة: الخميس هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال

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أعلنت لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء اليوم الإثنين أن بعد غد الخميس هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال.

وأضافت لجنة تقصي الأهلة في بيان لها أنه تعذرت رؤية الهلال هذه الليلة وعليه سيكون غدا الأربعاء الثاني عشر من شهر مايو هو المتمم لشهر رمضان.

وكانت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن اللجان التابعة لها والمتخصصة في رؤية الهلال تخرج بعد عصر هذا اليوم الثلاثاء لرؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442.