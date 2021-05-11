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نص بيان دار الإفتاء الليبية بشأن موعد أول أيام عيد الفطر في ليبيا

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي نص بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية بشأن موعد أول أيام عيد الفطر في ليبيا 2021 1442 ..

فإنّه لمّا كانَ القمرُ في هذهِ الليلةِ – ليلة الثلاثينَ مِن رمضان – يغربُ قبلَ غروبِ الشمسِ في كلّ البلادِ الإسلاميةِ، مِن إندونيسيا شرقًا إلى نواكشوط غربًا، ولا إمكانيةَ لرؤيةِ الهلالِ عند غروبِ الشمس؛ لعدمِ وجودِه في الأفقِ في وقتِ الرؤيةِ، وإنه حتّى لو ادّعَى الرؤيةَ أحدٌ في هذه الحالةِ – حالة عدمِ وجود الهلال في الأفق – فإنّ شهادتَهُ تُردُّ؛ لمخالفتِها للواقعِ، حسبَ مَا قررته كلُّ المجامعِ الفقهيةِ المعاصرةِ، ونظرًا إلى أنّ انعدامَ رؤيةِ الهلالِ عند المغربِ ليلةَ الثلاثين، يدخلُ تحتَ عمومِ قولِ النبيّ : (… فَإَنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدّةَ ثَلاثِينَ)؛

فقدْ قررَ مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدار الإفتاء: أنّ غدًا الأربعاءَ هو المتممُ لشهرِ رمضانَ المباركِ، وأنّ يومَ الخميسِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المبارك لعام 1442 للهجرةِ النبوية، الموافق للثالثِ عشر مِن الشهرِ الخامسِ لعام2021م.

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  • الذيوث الاعور الدجال المنجوس المجرم لا علاقة له بالفتوي اذهب الله يلعنك و يلعن اللي ما عرفوش يربوك و يلعن كل خنزير ياخد بنباحك

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