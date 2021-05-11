الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك في ليبيا

أعلنت دار الإفتاء في العاصمة طرابلس واللجنة العليا للإفتاء في بيانين منفصلين، مساء اليوم الثلاثاء، أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك لسنة 1442 هجرية.

وقالت دار الإفتاء واللجنة العليا للإفتاء في بيانيهما أن لجنة تقصي الأهلة أفادت بتعذر رؤية الهلال هذه الليلة.

وهنأت دار الإفتاء واللجنة العليا للإفتاء الليبيين والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأن يعم السلام وأن كل ربوع ليبيا.

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