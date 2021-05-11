حكومة الوحدة الوطنية تهنئ الليبيين بعيد الفطر المبارك  

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكر حساب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر فيسبوك، في بيان، أنه “بعد التنسيق والتواصل مع دار الإفتاء المختصة بتحديد ثبوت الأهلة وبداية الشهور القمرية؛ تعلن حكومة الوحدة الوطنية بأن يوم الغد الأربعاء 30 رمضان 1442 هجرية، الموافق 12 مايو 2021م، هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن الخميس الموافق 13 مايو 2021م هو أول أيام عيد الفطر المبارك.”.

وتابع البيان: “بهذه المناسبة يهنئ رئيس مجلس الوزراء الشعب الليبي وكل الشعوب الإسلامية بعيد الفطر المبارك سائلين الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.