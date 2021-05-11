ليبيا الان

الفيتوري: تنظيم الإخوان يفتعل الأزمات لتأجيل الانتخابات

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري أن تنظيم الإخوان يحاول منذ فترة افتعال الأزمات لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية العام بأي شكل، فبعد فشله في الضغط على أن يتم التصويت على الدستور أولا، افتعل أزمة وزير الدفاع لتعطيل المسيرة السياسية، حتى لا يصل إلى النقطة التي تخرجه من المشهد السياسي.

وأضاف الفيتوري في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أن التنظيم يحاول أيضا بهذه الطريقة الالتفاف على بنود مخرجات برلين وتعطيل عمل لجنة 5+5 العسكرية المسئولة عن ملف إخراج المرتزقة، وتوحيد الجيش الليبي، والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأما الضامن لعدم حدوث هذا، بحسب الفيتوري، فهو أن تنظيم الإخوان يجب أن يكون آخر فصيل يقدم مرشحين لوزارة الدفاع؛ كون انتمائه الأول لتركيا بصفتها حاضنة مقر التنظيم الدولي، ورئيسها أكبر الداعمين له.

ويرى المحلل السياسي، إن منصب وزير الدفاع يجب ألا يخرج عن إطار الجيش الليبي والقيادة العامة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • عشم أبليس في الجنه لقد أدرك الليبيين كافة مساوئ حزق الأخوان وليس حزب المتسللين والحزق ضيق وهم في ضيق من صحوة الليبيين علي المخاطر الآتيه والتي ستآتي من حزب أخوان الشيطان غهم لا ذمه ولا ومبدأ ولا دين والمثل يقول من لا يخاف ربي خاف منه اتمني ان تحدث صحوه في مصراته وطرابلس لمخاطر الأخوان فيطالبوهم بالرحيل الي تركيا وغلق محفلهم

    رد