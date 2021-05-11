ترحيب محلي بالإفراج عن المعتقلين والسجناء من سجني قرنادة والكويفية

أخبار ليبيا 24 – خبر

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا بالإفراج عن دفعات من المعتقلين والسجناء من سجني قرنادة والكويفية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، وتثمن التزامها المعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان.

اللجنة أكدت في بيان لها على أهمية مثل هذه الخطوات في دعم جهود إحلال السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية في ليبيا، مطالبة حكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسريًا.

وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيويا لبناء الثقة فيما بين جميع الأطراف ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان باعتبارها أساسا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.