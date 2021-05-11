وزير السياحة والصناعات التقليدية يجتمع بأعضاء ديوان السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية ببلدية بنغازي

بنغازي 11 مايو 2021 (وال)- عقد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد السلام عبد الله اللاهي، اجتماعا ضم أعضاء ديوان السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية ببلدية بنغازي.

هذا وقد رحب الوزير خلال الاجتماع برئيس وأعضاء الديوان، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، مؤكدًا أنه فكرة الديوان كانت خطوة ايجابية للعمل على تفتيت المركزية وتفويض السلطة، باعتباره وزارة مصغرة بكامل الاختصاصات والصلاحيات.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل الديوان، وآليات التنفيذ وتوزيع الاختصاصات ومتابعة إجراءات الملاك الوظيفي وتسويتها، والعمل على حصر المواقع والأصول ذات الصبغة السياحية التابعة لوزارة السياحة واستردادها وإيجاد آليات للعمل على حلحلة المشاكل الخاصة بها.

وأكد الوزير على دعم القطاع الخاص في مجال الاستثمار السياحي، لأنه المعول الأساسي الذي تعول عليه الوزارة. (وال) ر ع

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