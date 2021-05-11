حكومة الوحدة الوطنية تعلن إجازة العيد ثلاثة أيام تبدأ من الخميس

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اعتبار إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام.

ووفق قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (82) لسنة 2021، بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1442 هجري 2021 ميلادي، تبدأ الإجازة من بعد غد الخميس حتى السبت المقبل.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء اليوم، «يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام».

الدبيبة يهنئ الليبيين والشعوب الإسلامية بعيد الفطر المبارك

وفي وقت سابق أعلنت دار الإفتاء في العاصمة طرابلس واللجنة العليا للإفتاء في بيانين منفصلين، أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك لسنة 1442 هجرية.

فيما هنأ الدبيبة الشعب الليبي وكل الشعوب الإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده على ليبيا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم الغد الأربعاء 30 رمضان 1442 هجرية، الموافق 12 مايو 2021، هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن الخميس الموافق 13 مايو 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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