الدبيبة يعيّن وكلاء بعدد من وزارات حكومة الوحدة الوطنية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية مجموعة من القرارات بتكليف وكلاء بعدد من الوزارات.

ونص القرار رقم 72 لسنة 2021، على تعيين وسام خليفة الإدريسي، وكيلا بوزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري.

وجاء القرار رقم 73 لسنة 2021، بتعيين احنين المعاوي، وكيلا بوزارة البيئة.

وكلف القرار رقم 74 لسنة 2021، عبد المنصف محمود صالح وكيلا لوزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين.

ونص القرار رقم 75 لسنة 2021، على تعيين الطاهر محمد بن طاهر، وكيلا لوزارة التعليم التقني والفني لشؤون الكليات والمعاهد العليا.

وبحسب القرار رقم 76 لسنة 2021، تم تعيين فضل الله راف الله عاشور وكيلا لوزارة لمواصلات لشؤون النقل البري، وخالد نصر سويسي وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي.

ووفق القرار رقم 77 لسنة 2021، تم تعيين محمد أحمد أبو القاسم شريعة، وكيلا لوزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير.

وجاء القرار رقم 81 لسنة 2021، بتعيين عبد الباسط سالم الباعوز، رئيسا للهيئة العامة للمعلومات.