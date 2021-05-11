المشري لهنية: الشعب الليبي يدعم أشقاءه الفلسطينيين أمام «إجرام الكيان الصهيوني»

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقوف الشعب الليبي بجميع مكوناته السياسية إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين، أمام ما يتعرضون له من «إجرام قوات الكيان الصهيوني»، ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المشري اليوم الثلاثاء، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية إسماعيل هنية.

وتباحث الطرفان خلال الاتصال حول مجريات الأوضاع بفلسطين المحتلة، إذ وضع هنية نظيره المشري، في صورة الوضع وآخر مستجدات الأحداث الجارية بالقدس وقطاع غزة.

«كتائب القسام» توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة «حماس»، إطلاق صواريخ في اتجاه تل أبيب، في اليوم الثاني من التصعيد العنيف بين قطاع غزة وإسرائيل الذي حصد 28 قتيلًا في القطاع الفلسطيني المحاصر وقتيلتين في عسقلان في جنوب إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، توعد في وقت سابق بتكثيف الهجمات على حركة «حماس». ويعتبر هذا التصعيد الأخطر بين الجانبين منذ سنوات أشعلته مواجهات متواصلة منذ نحو أسبوعين في القدس الشرقية المحتلة.

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