جهاز النهر: تعرض الخط الرئيسي للاعتداء.. ونحذر من توقف ضخ المياه

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الخشونة سهل الجفارة عن اضطرارهم للجوء إلى تخفيض تدفق المياه، وذلك نظرا لتعرض إحدى غرف الصمامات بالخط الرئيسي بالمسار الأوسط و الواقعة ضمن مناطق الضغط المرتفع.

وقال الجهاز، في بيان له، أن إحدى غرف الصمامات بالخط الرئيسي بالمسار الأوسط و الواقعة ضمن مناطق الضغط المرتفع تعرضت للاعتداء مما اضطر فرق الصيانة للجوء إلى خفض التدفق لتمكين الفرق من تنفيذ أعمال الصيانة و السيطرة على التسريب.

وتوقع الجهاز هذا الانتهاء من الصيانة نهاية اليوم الثلاثاء، واستئناف عودة التدفق بالمسار، مشيرا إلى أن فرق الصيانة بالمنظومة تستكمل أعمالها بالخط الرئيسي، وغرفة التحكم تباشر بتنفيذ عدد من العمليات التشغيلية لإعادة رفع معدلات التدفق.

وناشد الجهاز الجميع إلى ضرورة التعاون بعدم الاعتداء على خطوط نقل المياه لضمان استمرار تدفق المياه إلى المستهلكين.

وحذر جهاز النهر من أن تكرار هذه الاعتداءات قد تحُدث ضرر بمكونات المنظومة والأنابيب الخرسانية الناقلة وتوقف الضخ بشكل كامل.