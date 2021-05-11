تكتلات سياسية لـ«المبعوث الأمريكي»: نتطلع للتشاور معكم بشأن الاستحقاقات القادمة

أعربت تكتلات وأحزاب مدنية ديمقراطية وطنية عن سعادتها بتكليفكم ريتشارد نورلاند بمهام المبعوث الخاص للولايات المتحدة الامريكية في ليبيا بالإضافة إلى مهامه سفيرا لواشنطن.

ووقع تحالف القوى الوطنية، وتيار شباب التغيير، والتيار الوطني الوسطي، وتكتل إحياء ليبيا، والحراك الوطني الليبي، والتكتل المدني الديمقراطي، وتيار الشباب الوسطي، وتجمع الإرادة الوطنية، خطابا إلى نورلاند طالعته “الساعة 24”.

وقالت التكتلات والأحزاب في خطابها: “إننا في الوقت الذي نُرَحِّبُ، بعميق الامتنان والشكر، بهذه الخطوة، نودُ أن نُسَجِّلَ لكم تقديرنا لجهدكم المميز الذي بذلتموه دون كللٍ خلال المرحلة الماضية لكي نتمكن من تحقيق خطوات نحو الخروج من نفق الأزمة، وذلك بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021”.

وتابعت التكتلات السياسية: “وفى نفس الوقت نودُ أن نُشِيد بالدور المميز الذي تقوم به حكومة الولايات المتحدة الصديقة لضمان تنفيذ مخرجات برلين، وحرصها من خلال مجلس الأمن على سيادة ووحدة ليبيا، وضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، وأن يتحقق إنجاز الانتخابات الرئاسية المباشر والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021، ودعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستمرارها، وصولاً إلى الاستقرار والبدء في مرحلة البناء والتنمية المنشودة”.

وأضافت: “وأخيراً نود أن نشير إلى تطلعنا الدائم للتعاون معكم والتشاور بشأن هذه الاستحقاقات القادمة ودعم الجهود الهادفة لتحقيق ذلك، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الاثنين، عن تعيين السفير ريتشارد نورلاند مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى ليبيا.