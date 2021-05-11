الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا، أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير
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قناة ليبيا
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