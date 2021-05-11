الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا، أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير

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