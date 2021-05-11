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الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا، أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

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