«الدبيبة» يحدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قرارا بتحديد عدد أيام إجازات عيد الفطر المبارك.

وحدد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إجازة عيد الفطر بثلاثة أيام د، وفقا لقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية.

ووفقا للقرار، تبدأ إجازة عيد الفطر المحددة بثلاثة أيام من يو الخميس المقبل الموافق 13 مايو 2021.

وأكد القرار على أن يراعى في الإجازات المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة مع حفظ حق العاملين في أخذ مقابل تلك الأيام.

وألغى القرار الجديد كل حكم يخالفه، موجها جهات التنفيذ بسرعة تنفيذه، وهو القرار الذي حمل رقم 82 لسنة 2021.