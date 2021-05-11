تحديد عطلة عيد الفطر المبارك بثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس

حددت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عطلة عيد الفطر بثلاثة أيام اعتبارا من يوم بعد غد الخميس، على أن تراعى في ذلك المؤسسات والهيئات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حقوق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام.
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