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تحديد عطلة عيد الفطر المبارك بثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حددت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عطلة عيد الفطر بثلاثة أيام اعتبارا من يوم بعد غد الخميس، على أن تراعى في ذلك المؤسسات والهيئات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حقوق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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