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النجار يدعو الليبيين للالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العيد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين خلال فترة العيد، وأشار إلى عدم اتخاذ العزل نظرا لاستقرار الوضع الوبائي وعدم الحاجة للإغلاق التام في هذه المرحلة ولكن دعا إلى مزيد من التقيد بالإجراءات الوقائية .

عقدت لجنة من المختصين بعلم الوبائيات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماعا للخروج بحوصلة حول الوضع الوبائي في البلاد.

وأفاد الدكتور طارق جبريل بأن نسبة الحالات الموجبة في ليبيا مستقرة بشكل كبير عند 15 و18% مرجعا ذلك لضعف الإقبال على الاختبارات خلال هذه الفترة، ما نتج عنه معدل اختبارات غير دقيقة، مشيرا إلى تخوفات عالمية بسبب السلالة الهندية مؤكدا أن دول الجوار لم تسجل أي إصابة بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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