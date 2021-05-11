الدبيبة يعد أهالي بلديات سهل الجفارة بالنظر في احتياجاتهم

قام رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لبعض بلديات سهل الجفارة.

وتضمنت الزيارة مواقع صناعية في بلدية السواني وكذلك بعض المرافق المتضررة بمركز بلدية العزيزية بالإضافة إلى بعض المواقع في بلدية الزهراء.

وناقش الدبيبة مع عمداء البلديات وأهالي المنطقة الوضع في المنطقة، ووعد بالنظر في احتياجاتهم وتوجيه الجهات المعنية بمعالجة التحديات الملحة.

وفي ختام جولته التفقدية تناول رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له وجبة الإفطار رفقة أهالي وقيادات المنطقة.

ورافق رئيس الحكومة خلال الزيارة كل من وزراء العدل، والحكم المحلي، والاقتصاد، والإسكان والتعمير، والصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاتصال.