الخارجية الليبية تثمن الجهود الأمريكية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أهمية إيجاد موقف موحد للمجتمع الدولي يدعم بشكل فعال العملية السياسية الجارية، لاسيما التنفيذ الأمثل لخارطة الطريق، واتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة، وفي ظروف يسودها الأمن والاستقرار.

جاء ذلك بعد اطلاع الوزارة على البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تعيين السفير، ريتشارد نورلاند، مبعوثا خاصا إلى جانب مهامه كرئيس للبعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، وفي هذا الصدد ثمنت الوزارة جهود نورلاند وحكومة بلاده المبذولة في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

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