المشري: ندعم “حماس” في مواجهة الاحتلال الصهيوني

أجرى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، اليوم الثلاثاء، اتصالا ً هاتفياً مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال مجلس الدولة في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الطرفين تباحثا خلال الاتصال حول مجريات الأوضاع بفلسطين المحتلة، حيث وضع هنية رئاسة مجلس الدولة في صورة الوضع، وآخر مستجدات الأحداث الجارية بالقدس وقطاع غزة.

وبحسب البيان، أعرب المشري عن وقوف الشعب الليبي بجميع مكوناته السياسية إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين أمام ما يتعرضون له من إجرام قوات الكيان الصهيوني، ودعم “المقاومة الفلسطينية” في مواجهة الاحتلال.