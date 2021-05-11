ليبيا الان

المشري: ندعم “حماس” في مواجهة الاحتلال الصهيوني

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، اليوم الثلاثاء، اتصالا ً هاتفياً مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال مجلس الدولة في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الطرفين تباحثا خلال الاتصال حول مجريات الأوضاع بفلسطين المحتلة، حيث وضع هنية رئاسة مجلس الدولة في صورة الوضع، وآخر مستجدات الأحداث الجارية بالقدس وقطاع غزة.

وبحسب البيان، أعرب المشري عن وقوف الشعب الليبي بجميع مكوناته السياسية إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين أمام ما يتعرضون له من إجرام قوات الكيان الصهيوني، ودعم “المقاومة الفلسطينية” في مواجهة الاحتلال.

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البيان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • انت لا تمثل الشعب الليبى ياحشرى لتتحدث باسمهم فهناك وزيرة الخارجية تدعم الشعب الفسطينى فى جهاده ضد اسرائيل اما حماس فالكل يعلم ان بها خونة يتقاضوا اموال من قطر بطلب من المخابرت الاسرائلية لدورهم فى زرع الفرقة لصالح اسرائيل وكل صواريخهم الفشنك لم تقتل اسرائليا واحدا ببنما الرد الاسرائيلى يقتل المئات من الابرياء منهم نساء واطفال بسبب غباء حماس التى تعطى مبرر لتدمير غزة وتتدخل مصر كل مرة لمنع اسرائيل من اجتياح غزة وتشريد اهلها على الحدود المصرية مما يهدد الامن القومى المصرى

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