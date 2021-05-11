في تهنئتها لنورلاند .. عدد من التكتلات والأحزاب تشدد على إنجاز الانتخابات

هنأت عدد من التكتلات والأحزاب المدنية الديمقراطية الوطنية الليبية سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند، بتوليه منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، مؤكدة على ضرورة دعم تحقيق إنجاز تنفيذ الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر.

وأشادت المجموعة التي تتألف من تحالف القوى الوطنية، وتيار شباب التغيير، والتيار الوطني الوسطي، وتكتل إحياء ليبيا، وحراك الوطنيين الليبيين، والتكتل المدني الديمقراطي، وتيار الشباب الوسطي، وتجمع الإرادة الوطني، أشادوا بالدور المتميز الذي تقوم به حكومة الولايات المتحدة لضمان تنفيذ مخرجات برلين، وحرصها من خلال مجلس الأمن على سيادة ووحدة ليبيا.

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