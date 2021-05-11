رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له يصل مدينة سرت

سرت 11 مايو 2021 ( وال )- وصل رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” والوفد المرافق له مساء اليوم الثلاثاء مطار القرضابية الدولي بمدينة سرت .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة بأنه جرى للرئيس ” المنفي ” حفل استقبال كبير كان في استقباله لدى نزوله سلم الطائرة عضوي مجلس النواب عن مدينة سرت ” زايد هدية ” والدكتور ” حسن الزرقاء ” وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية في المدينة.

كما شارك في الاستقبال عميد بلدية سرت ” مختار المعداني ” وعدد من أعضاء المجلس ومدير مديرية الأمن المكلف بالمدينة ومراقب الخدمات المالية سرت ومدير الخدمات الصحية ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت .

وعلم مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة إن اجتماعا موسعا سيعقده رئيس المجلس الرئاسي الليلة مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت والمجلس البلدي للمدينة والجهات ذات العلاقة .(وال)

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