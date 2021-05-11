وزارة المواصلات: «الخطوط الأفريقية» نجحت في صيانة إحدى طائراتها

أعلنت وزارة المواصلات عن نجاح شركة الخطوط الأفريقية في عمل الصيانة لإحدى طائراتها واختبار منظومة العجلات الخاصة بالطائرة نوع A320.

وأضافت الوزارة أنه تم إستبدال منظومة العجلات الخاصة بالطائرة بالكامل من قبل مهندسي الشركة، لتنتهي أعمال الصيانة لهذه الطائرة وتكون الخامسة العاملة في أسطول شركة الخطوط الجوية الأفريقية.

جاء ذلك بحضور محمد الشهوبي وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة ومجلس إدارة الشركة ومدير عام مطار معيتيقة الدولي.

واستمع وزير المواصلات والحضور إلى شرحٍ وافٍ من د. خليل المجعي مدير عام الشركة عن تطور أعمال الصيانة التي تمت خلال المدة الماضية والتي نتج عنها تحسن في كفاءة الأسطول والقدرة على التشغيل في الفترات القادمة دون معوقات أو صعوبات.

مُضيفاً بأن هناك طائرة أخرى قيد الصيانة بالخارج ستنضم إلى أسطول الشركة خلال الأسابيع القريبة القادمة.

وأشاد الوزير والحضور بالمجهود الذي قام به المهندسون والفنيون بشركة الخطوط الجوية الأفريقية، آملين بذلك توسيع وتطوير مركز الصيانة الخاص بالشركة ليكون قادراً على إجراء كافة أعمال الصيانة بالداخل وبأيادي وطنية ليبية.

يُذكر أن الفرق الفنية بشركة الخطوط الجوية الأفريقية قد قامت بتغيير عدد خمس منظومات هبوط للطائرات واستبدال عدد من المحركات، وقد تمت هذه الأعمال بكفاءة عالية ووفق المتطلبات والمعايير الدولية الخاصة بأعمال صيانة الطائرات.