حكومة الوحدة الوطنية تعلن إجازة عيد الفطر ثلاثة أيام تبدأ من الخميس

طرابلس 11 مايو 2021 ( وال ) – أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (82) لسنة 2021م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1442 هجري 2021 ميلادي.

ووفقا للقرار الذي نشره المكتب الإعلامي للحكومة تبدأ إجازة عيد الفطر من بعد غد الخميس حتى السبت المقبل وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية .

وأشار القرار إلى أنه يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام. (وال)

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