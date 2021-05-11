الدبيبة يعلن زيادة قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن إلى 1000 دينار

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، زيادة قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن إلى 1000 دينار، بعدما كانت 450 دينارا.

جاء ذلك في منشور لقرار رئيس مجلس الوزراء اليوم، نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

الدبيبة يهنئ الليبيين والشعوب الإسلامية بعيد الفطر المبارك

وفي وقت سابق اليوم، هنأ الدبيبة، الشعب الليبي وكل الشعوب الإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يعيده على ليبيا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم الغد الأربعاء 30 رمضان 1442 هجرية، الموافق 12 مايو 2021، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الخميس الموافق 13 مايو 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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