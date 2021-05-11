الدبيبة يتعهد بالنظر في احتياجات بعض بلديات سهل الجفارة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، جولة تفقدية لبعض بلديات سهل الجفارة تضمنت زيارة مواقع صناعية في بلدية السواني وبعض المرافق المتضررة بمركز بلدية العزيزية بالإضافة إلى عدد من المواقع في بلدية الزهراء.

ووفق بيان لمكتبه الإعلامي ناقش الدبيبة مع عمداء البلديات وأهالي المنطقة الوضع في المنطقة ووعد بالنظر في احتياجاتهم وتوجيه الجهات المعنية بمعالجة التحديات الملحة.

ورافق الدبيبة خلال الزيارة كل من وزراء العدل، والحكم المحلي، والاقتصاد، والإسكان والتعمير، والصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال.

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