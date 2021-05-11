هذا ما جاء في اتصال الدبيبة بعضو من الحزب الجمهوري الأمريكي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنه أجرى محادثات مع عضو الكونغرس الأمريكي السابق عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام حول التطورات في ليبيا وعمل الحكومة للوصول إلى الانتخابات.

واعتبر الدبيبة بحسب ما نقلت حكومة الوحدة في بلاغ لها نشرته على تويتر أن المحادثة كانت مدروسة وأكد فيها أنه يتطلع لى العمل مع الجانب الأمريكي في الأشهر المقبلة من أجل النجاح في الانتخابات التي ستضع ليبيا على طريق الديمقراطية.

وكان كان لي مكالمة جيدة جدا مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة حول انتخابات ديسمبر المقبل في ليبيا. إن حكومة الوحدة بقيادة رئيس الوزراء الدبيبة هي أفضل أمل لمستقبل ليبي مشرق.

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