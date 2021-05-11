عيد الفطر في ليبيا.. مناسبة فريدة تشهد عليها الساحات والميادين والمساجد

ساحات وميادين ومساجد تكتظ بالمصلين من قبل شروق الشمس وحتى بعد أداء صلاة العيد في يوم ترتفع فيه مكبرات الصوت في المساجد بالابتهالات والتكبيرات.. حدث يتكرر عاما بعد آخر في صبيحة عيد الفطر المبارك في مناسبة خاصة يتبادل فيها المواطنون التهاني والتبريكات فيما يفتح الناس أبواب بيوتهم للزوار ويقدمون لهم الحلويات والعصائر.

وفي ظل استمرار انتشار فيروس كورونا ورغم وصول اللقاح المضاد الا ان المخاوف تظل قائمة من انتشار العدوى مع توصيات باتباع الإجراءات الاحترازية خلال هذه المناسبة.

يحي المواطنون مناسبة العيد في طرابلس في مختلف المساجد في حين يجتمع حشد غفير في ميدان الشهداء وفي مسجد جمعية الدعوة بميدان الجزائر كما يتجمع المواطنون في مسجدي مولاي محمد والقدس وغيرها.

في تاجوراء يتجمع المصلين في مسجد مراد آغا بينما يتجمع المصلون في مسجد العتيق ومسجد بلال بن رباح وكذلك الساحات والميادين ومساجد اخرى وفي طبرق يعد مسجد علي بن أبي طالب وكذلك في الساحات.

أما درنة يكتظ مسجد الصحابة وساحته بالمصلين وكذلك الجنوب إذ بمختلف مدنه تشهد مساجده وساحاته ازدحاما يوم العيد بالمصلين ويتبادل فيه المواطنون التهاني في حدث يتكرر عاما بعد آخر.

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