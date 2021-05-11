الأمم المتحدة تدين الانتهاكات الوحشية لقوات الجيش في ميانمار

جنيف 11 مايو 2021 م ( وال )- أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مواصلة جيش ميانمار لحملته الوحشية ضد المعارضين في محاولة لتعزيز قبضته على السلطة باستخدام قوات الأمن للقوة المميتة وغير المناسبة لقمع المظاهرات ، وقتل أكثر من ( 782 ) شخصا منذ أول فبراير الماضي ، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد شعب ميانمار .

وأشارت إلى المداهمات اليومية للمنازل واحتجاز أكثر من ( 3740 ) شخصا في حالات ترقى إلى الاختفاء القسري، وإقامة المحاكم العسكرية والأحكام العرفية وإصدار ( 25 ) حكما بالإعدام، إضافة إلى إصدار ( 1561 ) مذكرة توقيف استهدفت نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والأكاديميين واحتجاز أقارب المطلوبين لإجبارهم على تسليم أنفسهم للشرطة .

ونددت مفوضية حقوق الإنسان بإجبار سلطات ميانمار الموظفين المدنيين على العودة إلى العمل، وعزل أكثر من ( 3 ) آلاف موظف مدني ( 70 ) في المئة منهم من النساء، وعزل ( 990 ) من الأساتذة الجامعيين والباحثين، وإيقاف ( 11 ) ألف موظف في قطاع التعليم. (وال)

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