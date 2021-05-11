لأهل فلسطين .. “بادي” : اصبروا واصمدوا .. ونتمنى أن نقاتل معكم كتفا بكتف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه آمر مليشيا الصمود والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، المدعو صلاح بادي، رسالة دعم ومساندة لفلسطين التي يتعرض أهلها للتهجير الصهيوني من حي الشيخ جراح، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

بادي حيّا في لقاء على قناة “فبراير” – أحد أذرع إعلام جماعة الإخوان الإرهابية بحسب تصنيف مجلس النواب الليبي – خلال مشاركته في الوقفة التي نظمت في مصراتة ضد محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي تهجير أهالي حي الشيخ جراح لتهويد القدس .

وبعث برسالة دعم إلى الفلسطينيين، قائلا “اصبروا واصمدوا لأن المؤامرة عليكم كما هي علينا أيضا في بلادنا، ونحن نتمنى أن نقاتل معكم كتفا بكتف، ولن نترككم والنصر قريب، والرجال ثابتون، وأنا ضد المؤامرة العالمية وصفقة القرن”.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس الشريف اعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عدة أيام؛ على خلفية دعوى قانونية طويلة الأمد قدمت من المستوطنين اليهود ضد 28 أسرة فلسطينية تواجه خطر الإخلاء من منازلها المقامة على أراضي يزعم المستوطنون أنها تحت ملكيتهم.

وقام أهالي الحي باحتجاجات عديدة خلال الأيام الماضية ضد تلك القضية، وتم إصابة مئات الفلسطينيين خلال تلك الاعتداءات، واعتقل عشرات الأشخاص .