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مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يصدر قرار بشأن تحدد قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 11 مايو 2021 ( وال )- أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” اليوم الثلاثاء القرار رقم ( 83 ) لسنة 2021 م بشأن تحديد قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم.

وحددت المادة الأولى من القرار قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم بقيمة ( 1000 ) دينار شهريا .

ونصت المادة الثانية بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، كما ألغى القرار الجديد كل حكم يخالفه، موجها جهات التنفيذ بسرعة تنفيذه. (وال)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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